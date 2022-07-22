В Ленобласти 41-летний прораб подозревается в изнасиловании 11-летней девочки

В Ленинградской области задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает портал Оперативное прикрытие.
Инцидент произошел днем 19 июля 2022 года в Тихвине. По словам ребенка, незнакомец надругался над ней рядом с детским садом «Россияночка» на улице Танкистов.
Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Бокситогорска, работающий в Тихвине прорабом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину удалось задержать.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера. Сообщается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за развратные действия и подделку документов.
Ранее стало известно, что школьница из Челябинской области забеременела после изнасилования приемным отцом.