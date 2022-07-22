В Дзержинске 11-летний мальчик провалился в яму с кипятком и попал в больницу

В Дзержинске 11-летний ребенок упал в яму с горячей водой. Об этом сообщается в Telegram-канале блогера Алексеева Алексея со ссылкой на пресс-службу филиала «Нижегородский» компании «Т Плюс».

По данным источника, инцидент произошел в 14 часов 30 минут 21 июля 2022 года рядом с одним из жилых домов на Октябрьской улице. На трубопроводе произошла утечка горячей воды, которая вытекла на поверхность земли. Мальчик не заметил углубления с водой и наступил в него. В результате случившегося школьник получил ожоги ноги и был госпитализирован.

«Представители компании находятся на связи с родителями мальчика. Место повреждения ограждено, проводятся ремонтные работы, горячее водоснабжение дома осуществляется по обратному трубопроводу. В Дзержинских тепловых сетях создана комиссия по ликвидации инцидента», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что школьница из Ноябрьска каталась на велосипеде и упала в неогороженную яму, ребенок получил ожоги первой и второй степени.