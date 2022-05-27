McDonald's подал заявки на регистрацию нового названия в Роспатент

McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию нового названия сети ресторанов быстрого питания.

«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на McDonald's. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», — сообщил источник Агентству городских новостей «Москва».

Из материалов Роспатента следует, что McDonald's подал заявки на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Еще одну заявку найти не удалось.

В тоже время в RTVI заявили, что в базе данных Роспатента фигурируют названия «Москотлета», Mosburger, RUSDONALD'S, «Роскотлета» и «Мосдональдс».

Накануне стало известно, что сеть McDonald's планирует вернуться к работе в России 12 июня под новым брендом.