Стала известна дата вынесения постановление об экстрадиции Ассанжа

Слушание в Вестминстерском магистратском суде, на котором будет вынесено постановление по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, состоится 20 апреля, сообщает ТАСС.

По информации WikiLeaks, суд вынесет постановление, которое затем будет передано на рассмотрение главы МВД Великобритании Прити Пател, защита Ассанжа также передаст ей необходимые документы.

В 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks, где публиковалась секретная информация о деятельности ряда правительств, в частности США. В 2010 году его обвинили в сексуальных домогательствах, он уехал в Лондон и был объявлен в международный розыск, однако сам сдался полиции.

В 2012 году он нарушил условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и пребывал на протяжении почти семи лет. После выдворения из посольства Эквадора Ассанжа арестовали за неявку в лондонский суд.

В 2019 году власти Эквадора лишили его убежища и гражданства. Минюст США предъявил основателю WikiLeaks обвинение еще по 17 пунктам. В декабре 2021 года лондонский суд разрешил экстрадировать Ассанжа в США, несмотря на сообщения об ухудшении его здоровья.

23 января 2022 года Высокий суд Лондона постановил, что Джулиан Ассанж может обжаловать решение о его выдаче США. Верховный суд Британии отклонил апелляцию Ассанжа. Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения, в США ему инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в истории Соединенных Штатов случаем раскрытия секретной информации.