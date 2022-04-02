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Депутата райсовета в Красноярском крае заподозрили в убийстве жены

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Я живу в Красноярске/VK

Житель Тасеевского района Красноярского края, депутат районного совета Александр Хаконов был заподозрен в убийстве супруги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До этого жену парламентария объявляли пропавшей.

«Подозреваемый — Хаконов А. А. Убитая — [его] супруга. Ее фото размещалось в соцсетях красноярской организацией по поиску пропавших людей», — пояснил источник в ведомстве.

Предварительно, народный избранник Хаконов убил свою жену в ходе ссоры. Затем, предположительно, совершивший преступление мужчина вывез тело убитой на свалку.

Подробности преступления в Красноярском крае сейчас не приводятся, выясняются обстоятельства. Также нет данных о статусе депутата районного совета Красноярского края.

Ранее жена подмосковного депутата Юрия Бабича заявляла о его похищении.

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