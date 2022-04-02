Депутат Романов передал детям Донбасса детские книги на русском языке

В Международный день детской книги, который ежегодно отмечается 2 апреля, депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов передал детям Донбасса тысячу томов детской литературы, сообщает пресс-служба парламентария.

Акция проводится по инициативе партии «Единая Россия». В рамках этого проекта члены партии, ее сторонники и активисты собирают и передают в библиотеки Луганской и Донецкой народных республик, а также в пункты временного содержания беженцев детские книги и школьные учебники на русском языке.

Михаил Романов лично отбирал книги для маленьких читателей Донбасса. В посылку войдут «Сказки» А.Пушкина, произведения А.Барто, С.Маршака и К.Чуковского, а также учебники по русскому языку и литературе и другие учебные пособия. Михаил Романов организовал отправку собранных им книг в пункты назначения, в ближайшие дни ценный груз отправится из Санкт-Петербурга в направлении Донецкой и Луганской народных республик.

«Дети должны читать сказки и верить в них. Пусть чудеса с книжных страниц отвлекут маленьких жителей Донбасса от тревоги в связи с событиями последнего времени, пусть малыши вновь привыкают к русскому языку, готовятся или продолжают учиться на нем. Киевский нацисткий режим, оказавшийся не в состоянии сломить дух жителей Донбасса, стал бороться с русским языком, сократив его разрешенное использование в Украине до нескольких нецензурных слов. Мы хотим, чтобы живой и литературный русский язык был доступен для всех, кто хочет на нем говорить, и верим, что добрые детские книжки помогут ребятам с Донбасса хотя бы на некоторое время забыть о трагической истории их земли и их семей», — сказал Романов.