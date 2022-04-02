В России за сутки выявлено 17 949 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки госпитализировали 3 605 человек с коронавирусом, что на 4% меньше, чем днем ранее (3 754). Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

При этом за последние 24 часа в стране зарегистрировано 17 949 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии — 17 880 038.

По выздоровлении от болезни были выписаны за сутки 44 547 человек, всего — 16 929 332.

Скончались за сутки от инфекции 340 пациентов, за все время эпидемии — 369 404.

В течение последних суток в Москве выявлено 944 заболевших (за все время — 2 741 828), в Санкт-Петербурге — 917 (1 502 159), в Московской области — 575 (961 118).

Ранее главный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева рассказала, что заражение COVID-19 увеличивает шансы развития туберкулеза.

До этого молекулярный биолог, вирусолог и профессор Петр Чумаков спрогнозировал срок окончания пандемии COVID-19.