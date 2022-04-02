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В Башкирии мужчина пытался убить жену в магазине косметики

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В башкирском городе Бирске мужчина пришел на работу к своей супруге в магазин косметики и нанес ей не менее 22 ударов ножом — в туловище, голову и руки. Нападение зафиксировала камера видеонаблюдения. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

По предварительным данным, причиной нападения на супругу стал приступ ревности. Нетрезвый мужчина пришел в магазин и целенаправленно подошел к своей супруге, затем стал быстро наносить ей удары ножом. Находившиеся в магазине покупатели сбежали, а другие продавцы, опасаясь за свои жизни, не оказывали сопротивления нападавшему, но все же одна из коллег вызвала сотрудников Росгвардии.

Прибывшие росгвардейцы вместе с охранниками магазина задержали мужчину, прибывшие на место медики оказали пострадавшей помощь — ее удалось спасти.

Задержанному предъявлено обвинение в покушении на убийство, он заключен под стражу.

Ранее в Башкирии мужчина избил сотрудницу кафе из-за 6 тыс. руб.

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