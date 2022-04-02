Палата представителей США приняла законопроект о декриминализации марихуаны

Палата представителей США проголосовала за декриминализацию каннабиса на федеральном уровне и за отмену некоторых обвинительных приговоров, связанных с марихуаной. Об этом пишет Axios.

В поддержку законопроекта высказались 220 законодателей, против проголосовали 204 члена Палаты представителей. Тот же законопроект был принят Палатой представителей в 2020 году, но застопорился в Сенате, в связи с чем издание прогнозирует «тяжелую битву».

Документ в случае принятия удалит марихуану из списка запрещенных веществ, так что выращивание, продажа или хранение больше не будут влечь за собой уголовное наказание.

Это также запустит процесс отмены и пересмотра соответствующих приговоров, а также позволит правительству предоставлять ссуды предприятиям, занимающимся производством каннабиса, и вводить налог на продукты из него. Как уточняет издание, доходы этих предприятий частично пойдут на программы помощи тем, кто «пострадал от войны с наркотиками».

Ранее ученые рассказали о случае самоампутации пениса после употребления марихуаны.