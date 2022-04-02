СМИ: дворец президента Северного Кипра отключен от энергоснабжения за неуплату

Дворец президента самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) был отключен от энергоснабжения за неуплату счетов, пишет газета Kibris Postasi.

По данным издания, глава кипрско-турецкого союза работников электроэнергетического управления (EL-SEN) Кубилай Озкирач завил, что «президентский дворец задолжал по счетам и поэтому подача электроэнергии была прекращена» — долг, по его словам насчитывал свыше 36 тыс. турецких лир (около 215 тыс. руб.). Ранее Озкирач объявил, что работники профсоюзов отключили электричество для учреждений и организаций, у которых есть неоплаченные долги «на сотни тысяч лир».

При этом в заявлении пресс-службы дворца говорится, что долгов у него нет, и это подтверждается в переписке с учреждением, а заявление Озкирача было названо результатом «злонамеренного и враждебного мышления».

Лидер турок-киприотов и президент ТРСК Эрсин Татар подал в суд на Озкирача и подчеркнул, что «сохранит за собой все свои законные права».