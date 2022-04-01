Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36
50-летняя женщина решила выносить ребенка для собственной дочери 09:30
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45

В России могут начать сажать в тюрьму коллекторов за насилие и угрозы

В Госдуму внесен доработанный законопроект о десяти годах тюрьмы за насилие со стороны коллекторов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В Государственную думу поступил доработанный законопроект об уголовной ответственности для «черных коллекторов». Соответствующий документ в палату внесла группа депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу комитета.

Проект закона предусматривает, что «за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц, связанную с применением насилия и угроз, а также причинением вреда гражданам и их имуществу», устанавливается уголовная ответственность.

Как указал Пискарев, «введение уголовной ответственности за подобные деяния должно обеспечить превентивную защиту интересов граждан, в том числе и родственников, соседей и сослуживцев должников, которые подвергаются преследованиям со стороны «выбивателей долгов». Он также уточнил, что часто применяются методы, опасные для жизни и здоровья людей, имеют место быть угрозы уничтожения или повреждения имущества.

Госдума уже приняла закон, ограничивающий общение кредиторов и коллекторов с родственниками и знакомыми должников.

Ранее коллекторы описали портрет типичного российского должника. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что это граждане 30-35 лет, как правило, состоящие в браке, с детьми. Средний доход семьи находится в пределах 30-60 тыс. руб., в крупных городах — в 2-3 раза выше. Это люди, в основном работающие водителями, продавцами и официантами. 20% должников трудятся в этих сферах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть