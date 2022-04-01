Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, которая вводится назально, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Препарат представляет собой назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V»), разработанную Институтом им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Вакцина состоит из двух компонентов, ее требуется вводить с интервалом в три недели. Препарат можно применять людям старше 18 лет.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что у 50 добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины, не обнаружили осложнений.

По словам вирусолога Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препарат попадает непосредственно в носоглоточную полость, а эпителий этого участка очень уязвим для инфекций. Он отметил, что назальная вакцина дает меньше побочных эффектов, однако самый лучший вариант защиты от коронавируса комбинированная защита — как внутримышечным, так и назальным препаратом.