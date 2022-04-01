Россия собирается снять ограничения на полеты в порядка 40 стран

Власти РФ могут отменить коронавирусные ограничения на количество полетов между Россией и около 40 странами. Соответствующее решение в ближайшем будущем может принять оперативный штаб по борьбе с COVID-19, передает ТАСС, ссылаясь на источник в российском Министерстве транспорта.

«На последнем заседании оперштаба было принято решение снять ограничения на полеты в порядка 40 стран», — заявил он.

Данную информацию подтвердил источник агентства в одной из крупнейших авиакомпаний. О намерении оперштаба значительно ослабить ограничения на рейсы за границу также узнали еще два источника ТАСС в авиаотрасли.

Ранее сообщалось что Россия сняла ограничения по коронавирусу на полеты в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Иран, Азербайджан, Армению, Таджикистан и Туркмению.

До этого оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение возобновить авиасообщение с Аргентиной, Коста-Рикой, Монголией, Бангладеш, Бразилией, Кубой, Мексикой и Катаром.