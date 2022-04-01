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Девочку, найденную в коробке на трассе, удочерили

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Девочку, которую в январе нашли в коробке на одной из трасс в Новосибирской области, официально удочерили, сообщает «Комсомольская правда».

Взять ребенка на воспитание хотели несколько семей, в том числе и те, кто ее спас, но в итоге ребенка отдали стоявшим первым в очереди на усыновление родителям, так как они были физически и психологически подготовлены. Долгое время они не могли официально ее удочерить, поскольку так и осталось неизвестно, кто является биологическими родителями ребенка, и нужно ли их лишать родительских прав. Однако сейчас в управлении опеки и попечительства Новосибирского района подтвердили, что у ребенка появились новые опекуны.

Напомним, девочку оставили на трассе в коробке под Новосибирском в Рождество. Младенца нашли пятеро подростков. Один из мальчиков позвонил родителям, которые сумели оперативно доставить ребенка в больницу, из-за чего девочка не успела замерзнуть. Осмотр показал, что младенец абсолютно здоров.

Биологических родителей девочки за три месяца найти так и не удалось. Следователи проверили несколько предполагаемых пап и мам малышки, но все оказалось безрезультатно. В отцовстве даже подозревали спасших ее подростков, однако ДНК-тест не подтвердил эту теорию. Опека была заинтересована в том, чтобы отдать ребенка кровным родственникам и разобраться в причинах произошедшего. Поскольку это невозможно сделать, ее разрешили официально удочерить.

Ранее подростки нашли на трассе в Новосибирской области новорожденного ребенка.

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