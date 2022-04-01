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«Единая Россия» и «Белая Русь» подписали соглашение о сотрудничестве

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Партия «Единая Россия» и белорусское общественное объединение «Белая Русь» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали секретарь генсовета партии Андрей Турчак и председатель республиканского объединения Геннадий Давыдько.

В ходе подписания Турчак подчеркнул, что это соглашение — прекрасный пример того, на каких принципах отношения должны строиться между соседними странами.

«Мы помогаем друг другу поступательно развиваться и поддерживать социально-экономическую стабильность. Непростые времена общей истории сплотили российский и белорусский народы, закалили наше единство. Мы столкнулись с колоссальным политическим и санкционным давлением со стороны коллективного Запада. В нынешних условиях мы должны еще больше сплотиться и направить дополнительные усилия на укрепление суверенитетов, обеспечение экономической безопасности наших государств», — сказал он.

Секретарь генсовета также выразил уверенность в том, что подписание соглашения о взаимодействии откроет новую страницу в истории отношений стран, а также послужит основой для скоординированной работы в интересах народов. Кроме того, Турчак отметил важность участия «Единой России» и «Белой Руси» в реализации 28 союзных программ по интеграции.

В свою очередь, Давыдько выделил значимость экономической интеграции двух государств.

«Очень важно, что на это есть полная решимость и политическая воля наших лидеров. Развиваются совместные проекты во всех сферах деятельности. Очень хорошо, что президенты, правительства и промышленные организации сотрудничают, но очень важно и то, что дружат народы», — сказал он.

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