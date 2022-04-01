Level Kitchen запустил в Москве и Санкт-Петербурге самую доступную программу питания

Level Kitchen запускает самое доступное здоровое питание на целый день - стоимость четырех приемов пищи по специальной программе «Хит» составит 570 рублей с бесплатной доставкой. Программа запущена для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей.

В компании отмечают, что заказ новой готовой программы питания на день выгоднее, чем самостоятельная покупка аналогичных ингредиентов в супермаркете. При этом, все блюда разработаны под руководством бренд-шефа Level Kitchen при участии диетологов.

«Мы очень хотим поддержать клиентов, чтобы они смогли и дальше питаться здоровой разнообразной едой. Поэтому в начале месяца мы заморозили цены на все программы от Level Kitchen и My Food. Сегодня же мы запускаем новую программу, которая при крайне доступной цене, сохранила все плюсы здоровой еды от Level Kitchen. Это настоящее здоровое питание, без консервантов и пищевых добавок, по самой «вкусной» цене на рынке. Программа «Хит» идеально подойдет для тех, кто собирается сбросить к лету лишние килограммы, а также в качестве дополнительного источника витаминов, так необходимых весной, для всех желающих», — рассказал основатель Холдинга Performance Group Артур Зеленый.

Новая программа питания состоит из четырех блюд в день, включая разнообразные салаты. В меню, которое меняется каждый день, такие блюда как пшенная каша с джемом из мака; лапша удон с кунжутом и цыпленок Гамадари; салат с баклажанами и адыгейским сыром; курица в кокосовом соусе с миндалем; кукурузно-апельсиновая каша с изюмом; свекла с черносливом; киш с курицей и брокколи и другие блюда. Калорийность ежедневного рациона составляет 1000 Ккал.

Длительность питания составляет на выбор 3, 6 или 12 дней. Меню новой программы питания регулярно обновляется. Максимальный срок хранения любого блюда составляет 72 часа при температуре +4. Доставка блюд бесплатна и производится один раз в три дня.

В честь запуска новой линейки сервис дарит всем новым клиентам скидку 10% на первый заказ по промокоду START. Оформить заказ можно, посетив сайт и мобильное приложение сервиса.