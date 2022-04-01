Жительница Магнитогорска рассказала, как её машину обстрелял неизвестный из «темного джипа»

Жительница Магнитогорска Ксения Гладышева, в чей автомобиль выстрелил водитель внедорожника, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что дорожный конфликт произошел из-за недовольства мужчины совершенным девушкой маневром. По ее словам, мужчина вначале «что-то кричал», а затем достал пистолет и выстрелил в заднее стекло легковушки.

«Я двигалась по улице Галлиулина по средней полосе, а мужчина на темном внедорожнике двигался по правой полосе. Затем мне нужно было перестроиться в правую полосу, чтобы потом было легче проехать перекресток. Я стала перестраиваться, то есть из средней полосы я обогнала внедорожник, перестроилась на правую полосу. В это время передо мной ехала белая машина точно также по средней полосе, и она тоже стала перестраиваться также в правую полосу. Из-за того, что там горел красный сигнал светофора, и впереди меня была белая машина, которая стала тормозить, я тоже стала тормозить и, по-видимому, водителю внедорожника это не понравилось, потому что он ехал как раз-таки за нами. Он очень громко что-то кричал, затем высунулся из окна. Я сидела в своей машине с подругой, от нас никаких действий не последовало, и после этого он, как я увидела в зеркало заднего вида, полез в бардачок и достал пистолет. Немного им так покрутил. В это время я задала подруге вопрос: «Что? Мне кажется, или не кажется, у него правда пистолет в руке?». После этого последовали выстрелы, и заднее стекло разбилось», — рассказала она.

По словам девушки, она не знала, что делать в такой ситуации, однако попросила подругу записать номера внедорожника. Она подчеркнула, что написала заявление в полицию сразу после инцидента.

«После того, как в машину стреляли, у меня сразу же был полный шок. Я и не знала, как правильно поступить в этой ситуации, был испуг. Точно такая же реакция была у моей подруги. Единственное, я сразу попросила подругу записать номера машины, марку плюс-минус мы и так запомнили, что просто какой-то джип, большая машина темная была. Затем мы потихоньку начали двигаться, как раз зеленый сигнал светофора загорелся после того, как в меня выстрелили. И потом внедорожник, получается, на перекрестке повернул на право. Заявление написали вчера сразу после произошедшего», — добавила она.

Ранее стало известно, что 31 марта в Магнитогорске водитель внедорожника выстрелил в легковой автомобиль, в котором находились две девушки, они не пострадали. В ГУ МВД по региону сообщили, что проводится проверка.