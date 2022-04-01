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Эксперт рассказал, кому не стоит инвестировать в криптовалюту

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Геополитическая обстановка заставляет россиян искать новые способы вложения накоплений, но криптовалюты для непрофессиональных инвесторов — сомнительный выбор, рассказал «Газете.Ru» эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.

«Если вы не профессиональный инвестор, не игрок на рынке криптовалют, а дилетант, как большинство из нас, в криптовалюты вкладываться нельзя ни в коем случае. Это необычный рынок, для профессионалов он крайне интересен, но для дилетантов гораздо сложнее, чем традиционный фондовый рынок, риск потери там намного выше», — сказал он.

Технически рубли, которые сейчас лежат на счетах россиян, «никуда не денутся», отмечает эксперт. Платежная инфраструктура работает стабильно: рубли не пропадут и не обнулятся.

Из-за нестабильности ситуации давать советы, куда вложить средства, сложно, однако спонтанных и экзотических решений лучше избегать. Рынок криптовалют может стать ближе непрофессиональным инвесторам в случае легализации в РФ, но его риски никуда не денутся.

«Сейчас позиции правительства и ЦБ по криптовалютам сближаются. Думаю, что компромисс будет найден, тем более что мы наблюдаем ускорение работы регуляторов по криптовалютам во многих странах, в том числе в США. На мой взгляд, разумно было бы легализовать криптовалюты на условиях максимально жесткого контроля в точках взаимодействия криптовалют с фиатными (традиционными), а также использования современных технологических инструментов для отслеживания трафика», — заключил Достов.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что у творческих россиян появилась возможность больше зарабатывать.

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