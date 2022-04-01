Суд арестовал блогера Запирова, обвиняемого в мошенничестве на ставках

Суд арестовал блогера Хизри Запирова, обвиняемого в 20 эпизодах мошенничества на ставках.

«С учетом позиции прокуратуры Бабушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 27-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 мая 2022 года», — говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Ранее сообщалось, что блогер и его подельники обманывали людей с помощью фальшивых ставок. Троим соучастникам была избрана мера пресечения, еще одна обвиняемая находит в розыске. Пострадавшие рассказывали о «нечестных» схемах Запирова.

Мужчина был объявлен в розыск в конце января, его задержали в Москве 30 марта.

На блогера в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) подписаны почти 8 млн человек. В основном он снимал пранки и видео на автомобильную тематику.