На Украине арестовали 12 российских самолетов

На Украине арестовали 12 транспортных самолетов «Руслан» российской авиакомпании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на юридическую компанию Ilyashev & Partners.

«По заявлению компании «Антонов» наложен арест на 12 транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании. Ilyashev & Partners представляют интересы стратегического госпредприятия Украины в этом деле», — заявили в юрфирме.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings планирует вернуть иностранным собственникам восемь оставшихся у нее самолетов Airbus. Такая мера позволит защитить принадлежащие Red Wings самолеты SSJ 100 от арестов за рубежом.

Также были названы страны, которые обещали не задерживать самолеты из России.