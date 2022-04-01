Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара ВС Украины

Пожар на нефтебазе произошел в результате авиаудара двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате произошедшего жертв нет.

«Для ликвидации пожара все ресурсы имеются. МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает», — написал он.

Ранее сообщалось, что на место инцидента выехали сотрудники экстренных служб. Также стало известно, что в результате пожара пострадали двое рабочих. Им была оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает. Также власти начали расселять жителей трех близлежащих улиц в более безопасное место. Пожар на нефтебазе в Белгороде охватил резервуары с топливом.