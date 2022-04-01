Глава федерации кудо ДФО оказался лидером ОПГ «Трифоновские». Об этом сообщает PrimaMedia.

В Приморье задержан глава федерации кудо в ДФО Александр Ясин. Его подозревают в том, что он был лидером вооруженной ОПГ «Трифоновские».

Ее члены нападали на жителей региона в 90-е. Ясин находится в изоляторе.

Источник сообщил изданию, что Ясин также является ключевой фигурой в нашумевшем споре группировок спортсменов по разделу влияния на Спортивном рынка Владивостока.

Ранее сообщалось, что объявленный в розыск подозреваемый в организации действовавшего в Ростовской области преступного сообщества бизнесмен Карим Бабаев задержан. По данным следствия, предприниматель возглавлял преступное сообщество, действовавшее в Аксайском районе области, в состав которого входил также бывший глава администрации района Виталий Борзенко. Уточняется, что Бабаев скрывался на территории Ростовской области.