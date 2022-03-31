Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36

Врач назвала симптомы, которые могут указывать на онкогинекологическое заболевание

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Вирус папилломы человека (ВПЧ) в большинстве случаев является причиной развития онкогинекологических заболеваний: рака шейки матки, а также опухолей половых губ и влагалища, рассказала «Газете.Ru» заведующая отделением брахитерапии в Институте Ядерной Медицины, онколог, доктор медицинских наук Ольга Кравец.

«Но в совокупности есть целый ряд и других факторов: раннее начало половой жизни у девочек, частая смена половых партнеров, большое количество абортов, воспалительные заболевания женской половой сферы, нарушение менструальной функции, что ведет к гормональным нарушениям, курение. Психоэмоциональные факторы тоже играют свою отрицательную роль», – объяснила эксперт.

По словам Кравец, указывать на онкогинекологические заболевания и опухолевый процесс могут несколько тревожных симптомов.

«Кровянистые выделения из половых путей в середине менструального цикла (так называемые ациклические кровотечения), или во время менопаузы у женщин старшего возраста. Выделения из половых путей с неприятным запахом, боли внизу живота, поясничной области, увеличение в объеме живота, потеря в весе», – рассказала врач. К сожалению, в таких ситуациях уже формируется достаточно запущенный опухолевый процесс.

Среди главных причин роста заболеваемости и смертности от онкогинекологических заболеваний Кравец выделяет низкую обращаемость женщин к врачам, отсутствие знаний о своем «женском» здоровье или просто оттягивание похода к врачу из-за страха, а также отсутствие скрининговых программ выявления онкопатологии на ранних стадий и отсутствие просветительской деятельности о важности профилактических осмотров.

«Возможно, введение диспансеризации для населения позволит улучшить проблему выявления онкозаболеваний, но это пока не очень меняет проблему в целом. Также можно отметить и недостаточную компетентность врачей первичного звена в знаниях проявления онкопатологии, а также чрезмерно долгий период обследования, порой до нескольких месяцев ожидания различных методов диагностики, а также некорректное назначение вида и этапов лечения», – констатировала онколог.

Ранее «Газета.Ru» писала про самые распространенные виды рака у женщин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть