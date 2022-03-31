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В Минздраве РФ заявили об отсутствии рисков снижения доступности гемодиализа в регионах

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В России нуждающимся в гемодиализе пациентам (жизненно важная процедура очищения крови от токсинов при острой и хронической почечной недостаточности) предоставляется необходимая медпомощь, риски по уменьшению ее доступности в данный момент отсутствуют. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на российский Минздрав.

Как заявил главный внештатный специалист нефролог Минздрава РФ по Северо-Западному федеральному округу Ашот Есаян, все пациенты, которые нуждаются в перитонеальном диализе и гемодиализе в СЗФО, получают необходимую медпомощь.

«Все компании, поставляющие нам медицинские изделия для диализа, подтвердили выполнение взятых на себя ранее обязательств. Более того, по тем контрактам, которые заключены до конца года, нам пообещали не поднимать цены. Никаких сложностей в оказании медпомощи нашим пациентам нет», — отметил Есаян.

В свою очередь, главный внештатный специалист нефролог Минздрава по Дальневосточному федеральному округу и Хабаровскому краю Андрей Бевзенко рассказал, что нуждающимся в диализе пациентам с нефрологическими заболеваниями медпомощь предоставляется в штатном режиме. По его словам, все необходимые медизделия, расходники и лекарственные препараты закуплены и есть в медучреждениях и на складах в достаточном количестве.

«Никаких рисков по сокращению доступности и качества медпомощи нашим пациентам нет», — указал Бевзенко.

Он также сообщил, что ни одна иностранная компания, поставляющая лекарственные препараты и расходники для диализных центров, не покинула рынок и продолжает сотрудничество в нынешних условиях.

Также министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что пациентам с хронической почечной недостаточностью продолжает оказываться в полном объеме вся необходимая помощь.

«Все препараты, расходные материалы для этого имеются», — говорит он.

Чиновник подчеркнул, что в регионе нет рисков неоказания медпомощи.

Со своей стороны, главный внештатный специалист нефролог комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Стажарова сказала, что поставки будут производиться в полном объеме и в прежнем режиме.

«Расходного материала достаточно на складах в РФ, поставки из-за рубежа будут также осуществляться беспрепятственно», — продолжила она.

По ее словам, все пациенты в регионе обеспечены медпомощью в необходимом объеме.

Аналогичная ситуация наблюдается сейчас в Самарской области, указал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Ранее газета «Известия» писала, что тарифы на гемодиализ с учетом скачков валютного курса и усложнившейся логистики не покрывают расходов на него. В статье говорилось, что без индексации тарифов и антикризисных мер небольшие специализированные центры могут закрыться, вследствие чего возникнет дефицит диализных мест.

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