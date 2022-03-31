Валентина Петренко прокомментировала начало весеннего призыва в России

Председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко прокомментировала заявление министра обороны Сергей Шойгу о том, что в ходе весеннего призыва срочников не будут отправлять в горячие точки.

«Призыв проходит ежегодно. Это абсолютно нормальная для государства процедура. Сейчас у матерей есть определенная обеспокоенность в связи с проведением спецоперации. Но даже если бы ее не было, все равно были бы переживания, когда ребенок уходит служить в армию. Это нормальный процесс.

Обеспокоенность матерей можно понять, но и президент России Владимир Путин, и министр обороны Сергей Шойгу неоднократно говорили о том, что срочники призываться не будут. Они до конца мая пройдут медицинские процедуры, обучение и к концу мая прибудут в места назначения, где будет проходить служба. Это обычное мероприятие, которое проходит каждый год.

Я уверена, что никто не позволит сделать так, чтобы были нарушены слова президента и министра обороны РФ», — сказала она.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что граждане России, которые отправляются на срочную военную службу весной текущего года, не будут направляться в какие-либо горячие точки.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», — сказал он.

Шойгу добавил, что военная служба большей части призывников весны 2022 года начнется с профессиональной подготовки в учебных центрах, которая продлится от трех до пяти месяцев.