На тульскую пенсионерку напали в подъезде из-за мешка сахара

В Тульской области напали на 73-летнюю женщину из-за 5 килограммов сахара, которые та несла домой.

«В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Алексинский» с заявлением обратилась 73-летняя женщина. Она пояснила, что в подъезде дома по месту жительства неизвестная женщина отобрала у нее пакет с сахаром», — говорится в публикации на сайте МВД по региону.

Напавшей оказалась не работающая и ранее неоднократно судимая 44-летняя местная жительница. Она призналась в содеянном.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее сообщалось, что у жительницы станицы Челбасской в Краснодарском крае украли 300 кг сахара, который ей достался по наследству вместе с домом. Правоохранители установили личности подозреваемых и выяснили, что сахар те успели продать.