Большинство россиян спокойно отнеслись к антироссийским санкциям

Опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, как россияне восприняли санкции, введенные Западом в отношении РФ.

Согласно данным исследования, подавляющее большинство граждан России (60%) спокойно относятся к ограничениям: 28% убеждены, что они не окажут на них никакого влияния; еще 32% – что могут повлиять, но не сильно. Еще 9% респондентов заявили, что они даже не слышали ни о каких западных санкциях.

При этом 19% не ожидали, что санкции будут введены. 32% респондентов указали, что такие меры оказались жестче, чем они ожидали, 3% – что мягче, 31% – что примерно такими, как они предполагали.

Свыше половины россиян ожидают, что санкции отразятся на их материальном положении: 25% думают, что сильно, 32% – что несильно; 28% респондентов полагают, что рестрикции на них не скажутся.

Участниками опроса стали 1500 человек в возрасте от 18 лет. Исследование было проведено 18–20 марта в 104 населенных пунктах 53 регионов РФ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассчитывают, что введенные против России санкции изменят планы руководства РФ и остановят конфликт на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».