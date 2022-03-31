Синоптик предупредил москвичей о приближающемся циклоне «Катарина»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о приближении средиземноморского циклона «Катарина». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Апрель в средней полосе России стартует с очень ненастной погоды. Виной тому — средиземноморский циклон «Катарина», который в предстоящие выходные принесет аномальное количество осадков, близкое к рекорду 50-летней давности. Теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, в пятницу накроет обложными осадками в разной фазе Черноземье и юг Центральной России, а в первый выходной доберется и до Москвы», — рассказал он.

По словам синоптика, в субботу, 2 апреля, в столице выпадет до 12-14 миллиметров мокрого снега. Это близко к рекорду этого дня в 1972 году, когда выпало 15,5 миллиметра осадков.

Снег продолжит идти в Москве до утра воскресенья, предположительно, за это время выпадет еще 7 миллиметров, после чего снежные заряды заметно ослабеют.

На юго-востоке Подмосковья и прилегающих к нему регионах вечером в субботу и в ночь на воскресенье прогнозируются ледяные дожди с коркой льда не менее 5-10 миллиметров.

Также ожидается резкое изменение атмосферного давления, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.