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Онколог Давыдов объяснил, почему метастазы так же опасны, как и опухоли

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Метастазы – это частички раковой опухоли, которые от нее отделяются и разносятся по организму с кровотоком или по лимфатической системе. Они появляются в результате активного деления клеток. По мере разрастания от материнской опухоли «отрываются частички» и распространяются по организму, рассказал «Газете.Ru» Михаил Давыдов, д.м.н., член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2.

«Насколько быстро или медленно происходит процесс метастазирования — зависит от очень многих факторов, четких закономерностей здесь нет. Иногда метастазы могут находиться в «спящем состоянии», то есть они есть, но не делятся, не растут и никак не воздействуют на организм. Но в какой-то момент они могут активизироваться. Тогда начинается процесс образования новой опухоли. Чаще всего катализаторами выступает стресс, снижение иммунитета, обострение хронических заболеваний и тому подобное», — объяснил врач.

На начальных этапах развития раковой опухоли организм, если он не очень ослаблен, в состоянии бороться с метастазами, поэтому чаще всего активный процесс метастазирования встречается уже на 3-4-й стадии онкологического заболевания, добавил Давыдов.

«Существует заблуждение, что метастазы менее опасны, чем сама материнская опухоль, но это не так. Это точно такие же самостоятельные опухоли, которые со временем разрастаются и начинают так же разрушать организм. Когда метастазы начинают делиться, они создают вокруг себя сеть сосудов и капилляров, которые их питают, отбирая питательные вещества у здоровых клеток. Бороться с опухолью, которая дала множественные метастазы, гораздо сложнее, чем с той, которая еще не метастазировала», — утверждает онколог.

Чаще всего метастазы проникают в легкие, печень, лимфоузлы, головной мог, кости и мышцы, поджелудочную железу и надпочечники. Также, Давыдов отмечает, что, например, при раке молочной железы часто встречаются метастазы в костях, при раке желудка – в брюшине, при меланоме – в мышцах. Но варианты могут быть любые.

«Распространяясь по организму, в зависимости от того, где «осядут» метастазы, они могут нарушать работу этого органа и вызывать боли. Например, при метастазах в головном мозге, пациент может страдать от головных болей, судорог, в легких – больного может мучить отдышка, кашель, кровотечения и т.д. Метастазы в костях могут стать причиной их хрупкости и так далее», — заключил он.

Ранее «Газета.Ru» писала о привычках, которые могут привести к раку пищевода.

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