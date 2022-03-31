Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Названа причина смерти зрителя на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21

Во Владивосток прибыла яхта олигарха Мордашова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Орлов/РИА «Новости»

Жители Владивостока заметили яхту российского миллиардера Алексея Мордашова в порту. Как пишет Vl.ru, корабль прибыл с Сейшельских островов. Путь занял около трех недель.

Яхту Мордашова пока можно увидеть с морвокзала.

По словам очевидцев, на борту находится не русскоязычный экипаж.

Шестипалубная яхта Nord была построена в 2021 году. Ее длина — 142 метра. Она входит в ТОП-5 самых крупных яхт, принадлежащих россиянам.

Ранее сообщалось, что власти британской заморской территории Гибралтар задержали суперъяхту, которая по данным Reuters, принадлежит британскому миллиардеру.

Суперъяхта Axioma пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом 21 марта. По версии издания, она принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Forbes оценило его состояние в 2021 году в $2,4 млрд. 10 марта Пумпянский вышел из бенефициаров и cовета директоров ТМК.

Ранее испанские власти арестовали яхту стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России.

Италия арестовала яхту российского миллиардера. Финансовая гвардия Италии арестовала яхту, которая относится к активам попавшего под санкции российского миллиардера Андрея Мельниченко.

Также La Repubblica сообщила, что правоохранительные органы Италии конфисковали яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

До этого издание Forbes со ссылкой на источники написало, что у российского миллиардера Алишера Усманова, который находится под санкциями Евросоюза, немецкие власти конфисковали 156-метровую яхту.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть