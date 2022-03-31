Дачников предупредили о грозящих штрафах

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин рассказал, за что дачники могут быть оштрафованы. Эксперт рассказал РИА «Недвижимость» , что штраф можно получить за использование земли не по назначению, мусор, мытье автомобиля и размещение слишком высокого забора.

За заросшую сорняками землю можно получить штраф 20–50 тысяч рублей.

По словам Паюшина, традиционно органы власти проверяли дачников после соседских жалоб, однако теперь следить за земельными участками помогают даже беспилотники. При этом штрафы начисляются автоматически и приходят почтой с прикрепленными фотоснимками с дрона.

За попытку сбить дрон предлагается штраф в 40–50 тысяч рублей.

Если гражданин уверен, что дрон не государственный, а за ним следит частное лицо — то он вправе обратиться в полицию.

За борщевик на участке могут оштрафовать от 500 рублей до 5 тысяч рублей.