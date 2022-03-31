Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Опрос: большинство россиян не боятся прихода новой волны коронавируса 10:20

Дачников предупредили о грозящих штрафах

Юрист Паюшин перечислил нарушения, за которые дачники могут быть оштрафованы в 2022 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин рассказал, за что дачники могут быть оштрафованы. Эксперт рассказал РИА «Недвижимость» , что штраф можно получить за использование земли не по назначению, мусор, мытье автомобиля и размещение слишком высокого забора.

За заросшую сорняками землю можно получить штраф 20–50 тысяч рублей.

По словам Паюшина, традиционно органы власти проверяли дачников после соседских жалоб, однако теперь следить за земельными участками помогают даже беспилотники. При этом штрафы начисляются автоматически и приходят почтой с прикрепленными фотоснимками с дрона.

За попытку сбить дрон предлагается штраф в 40–50 тысяч рублей.

Если гражданин уверен, что дрон не государственный, а за ним следит частное лицо — то он вправе обратиться в полицию.

За борщевик на участке могут оштрафовать от 500 рублей до 5 тысяч рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть