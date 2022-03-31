Диетолог назвала опасность зависимости от кофе

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что зависимость от кофе приводит к нарушению сна, снижению работоспособности, повышенной возбудимости, приступам изжоги и износу сердца. Об этом сообщает URA.RU.

«Если начинаем употреблять кофе как не в себя, некоторые могут пить по 8–10 чашек в день, то нервная система перевозбуждается, нарушается восприимчивость, работоспособность, пропадает сон, а это у мужчин влияет и на эрекцию, сердце начинает работать на износ, появляется изжога, так как усиливается секреция желудочного сока», — рассказала диетолог.

Дианова добавила, если при зависимости от кофе человек также курит, то это негативно влияет на пищевод. Поэтому при употреблении кофе необходим баланс.

По словам диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, избавиться от кофейной зависимости можно за три недели. Все это время необходимо не употреблять напиток и тогда «привычка отпадает».

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