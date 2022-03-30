Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Названа причина смерти мужчины на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21

СМИ узнали, что европейская мафия наладила торговлю беженками с Украины

Газета Vanguardia сообщила, что европейская мафия пытается захватить украинских беженцев

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Европе заявили об активизации местной мафии для торговли беженками с Украины, которых пытаются захватить для вовлечения в занятие проституцией. Об этом сообщает испанская газета Vanguardia.

«Отчаяние, растерянность и голод являются питательной средой для мафии, пытающейся захватить украинских женщин, считающихся люксовым товаром на рынке проституции из-за телосложения и красоты», — пишет издание.

По ее данным, правоохранительные органы уже получали информацию об исчезновении людей из центров размещения беженцев и расследуют эти обращения. Газета со ссылкой на полицию также сообщает, что члены преступных группировок обмениваются данными о местах поиска потенциальных жертв и направляют в центры вербовщиков. Последние предлагают беженкам работу в других странах в сфере туризма, гостиничного или модельного бизнеса.

В дальнейшем, по прибытии в пункт назначения, им сообщают о долге за перемещение и вынуждают оплатить его, занимаясь проституцией. Источники издания также призывают обратить внимание на угрозы для детей-беженцев, которые могут быть обмануты и вовлечены, например, в попрошайничество.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что число беженцев с Украины, покинувших свои дома в связи с началом российской военной операции, составляет уже 4 млн.

Все новости на тему:
Кризис на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть