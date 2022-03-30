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Сенатор оценил перспективы вхождения Южной Осетии, а также ЛНР и ДНР в состав России

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов рассказал, возможно ли присоединение Южной Осетии, ЛНР и ДНР к России. По его словам, российское законодательство допускает такую возможность.

«В состав России вошли Крым и Севастополь в 2014 году, поэтому есть все необходимые механизмы. Но самое главное, сегодня прозвучало очень хорошее заявление от президента Южной Осетии Анатолия Бибилова относительно того, что он планирует запустить соответствующие внутренние процедуры на предмет реализации чаяния народа Осетии быть с Россией,» — рассказал он «Газета.Ru».

Сенатор напомнил, что ранее руководство ДНР и ЛНР тоже высказывалось на этот счет. Он также выразил уверенность, что и жители этих территорий, уже натерпевшиеся и продолжающие терпеть издевательства со стороны нацбатов ВСУ, поддержат такое решение.

«Самое главное, что Россия воспринимается миллионами людей в русском мире, в широком смысле, не только на территории Украины, но и шире, воспринимается в качестве гаранта безопасности. Потому что Россия - единственная страна в мире, которая открыто бросила вызов неонацизму, встала на защиту миллионов соотечественников и своих собственных граждан. И это вызывает очень серьезную симпатию. Действительно огромное количество людей, в том числе и в Южной Осетии, связывает свое будущее и будущее своих детей с Россией, потому что видит гарант безопасности, спокойствия, процветания именно в России», — сказал он.

Долгов подчеркнул, что это закономерный результат той политики, которую проводит президент Путин, и тех решений, которые были приняты в последнее время, и по специально военной операции в частности.

«Конечно, если будет происходить присоединение, будет происходить расширение, то, естественно, только народы ЛНР, ДНР и Южной Осетии будут определять в каком формате им дальше жить», — заявил сенатор.

Если произойдет расширение России, то это будет важнейшей геополитической победой, и одновременно важнейшим геополитическим поражением США, считает он.

«Никто столько не вкладывался и не вкладывается в ослабление России как Америка. В том числе и события на Украине, санкции, все это — политика ослабления России, направленная на раздробление», — заключил Долгов.

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