IT-эксперт прокомментировал удаление каналов «Политической России» с YouTube

IT-эксперт Илья Костунов прокомментировал факт удаления каналов сообщества «Политическая Россия» с площадки YouTube.

«К сожалению, это не первая блокировка. YouTube систематически занимается фактически цензурой на своей платформе. Очень часто мы не слышим объяснений, почему так происходит. Я склоняюсь к тому, что это политическая цензура, которая направлена просто против неугодных. То есть на YouTube можно найти любой контент на любую тему, но как только политическая позиция автора канала или большого российского СМИ не совпадает с какими-то проамериканскими взглядами, то появляются риски блокировки. Это означает, что платформа не является политически нейтральной. Это некоторый рупор, к сожалению отрицательно настроенный к российским СМИ», — заявил он.

По словам эксперта, российское государство должно предпринимать определенные меры для того, чтобы добиваться, как минимум, справедливости и разъяснения всем правил, по которым это происходит.

«Очень странно, если в нашем информационном пространстве будет действовать платформа цензурирующая информацию в интересах других государств. Инструменты для этого есть, это предупреждения, штрафы и фактическое ограничение деятельности. Но, кончено, должен быть переговорный процесс», — отметил Костунов.

Также по его мнению, необходимо информировать российскую аудиторию о том, что на YouTube могут быть «перекосы» в освещении каналов.

«Проще говоря, на YouTube объективную информацию получить будет очень сложно. Поэтому государство должно предпринимать меры по защите своего информационного пространства», — добавил эксперт.

Кроме того, Костунов подчеркнул, что очень важно развивать собственные платформы как источник объективной информации, чтобы у пользователя была альтернатива.