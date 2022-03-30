В профсоюзе учителей объяснили, почему педагога не имеют права заставлять следить за учениками в соцсетях

Руководство школ не имеет права требовать от педагога заниматься мониторингом социальных сетей учеников, заявил «Газете.Ru» член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков. По его словам, проверка соцсетей — не самая распространенная практика, однако в некоторых случаях такие прецеденты могут возникать.

«Но тенденция контроля за учащимися в целом усиливается. То есть классные руководители должны предоставлять больше информации, которой раньше не требовали. Периодически и к нам в профсоюз приходят различные истории, связанные с тем, что учителей заставляют мониторить соцсети, наблюдать за тем, на что подписаны школьники», — подчеркнул он.

Как утверждает Казаков, помимо того, что слежку за ребенком можно расценивать как вторжение в частную жизнь, требование осуществлять мониторинг за соцсетями школьников является нарушением фунционала учителя, который определен профстандартами — в нем пункта о слежке нет, поскольку это внеучебная деятельность.

«Дело даже не в соцсетях, а в целом — куча дополнительной работы и обязанностей. Кроме того, в рамках школы, программы образовательной и воспитательной, каких-то норм, мы как учителя обязаны объяснять, что такое соцсети и как они работают, а также говорить про опасный контент, но следить за детьми во внеучебное время — это дело родителей», — настаивает Казаков.

Детский омбудсмен Татарстана и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в свою очередь отметила, что у педагога есть определенный регламент его рабочего дня, а для отслеживания соцсетей нужно время. Требовать контроля поведение в соцсетях детей, по ее словам, неправильно и неправомерно, поскольку это никак не регламентировано.

«Кроме того, следить за соцсетями — это понятие растяжимое. Что значит следить? Зайти один раз посмотреть или постоянно просматривать, кто на него подписался, и так далее», — добавила она.