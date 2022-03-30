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Юрист рассказала, как вести сделки купли-продажи с представителями недружественных стран

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Cathal McNaughton/Reuters

Единственным законным способом совершения сделок купли-продажи с гражданами недружественных стран (в список вошли 48 государств), которые ввели против России санкции, является получение разрешения специальной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, рассказала «Газете.Ru» основатель юридической группы Союз Ирина Гукова.

1 марта президент России Владимир Путин подписал указ о введении ограничений, которые, в частности, подразумевают, что теперь при ведении сделок купли-продажи и дарения недвижимости с иностранцами из недружественных государств необходимо разрешение специальной правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

«В противном случае, такие сделки будут являться ничтожными и будут аннулированы. Данное ограничение было введено как стабилизирующая мера», — объяснила Гукова.

По словам юриста, в связи с этим на разных этапах проведения сделок в договор может быть включен пункт о том, что стороны не являются гражданами недружественных стран, а также не ведут хозяйственную деятельность на территории этих стран. Также эту подробность имеет полное право уточнить нотариус, поскольку при заверении сделки он также несет ответственность за указанные в договоре данные.

Однако, по закону «О государственной регистрации» №218, наличие гражданства Российской Федерации для Росреестра является более важным, нежели наличие гражданства другой страны. То есть, при наличии гражданства РФ, Росреестр не будет проверять наличие иностранного гражданства, добавила Гукова.

«Влияние такого закона на рынок можно будет почувствовать лишь в крайне узких областях, поскольку количество сделок с участием граждан недружественных стран в последние годы было невелико (порядка 1,5% от общего числа сделок по недвижимости по Москве)», — сказала эксперт.

Одним из условий ведения деятельности с гражданами недружественных стран является использование нерезидентом расчетного счета типа «С». Такие счета появились достаточно давно — в 2001-2002 году, и предназначены они для регулирования расчетов по ценным бумагам и инвестициям. Определенные ограничения при использовании такого счета связаны с необходимостью обеспечения правовой безопасности российских граждан.

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