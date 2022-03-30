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В РДШ рассказали о предстоящем форуме в «Артеке»

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30 марта прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему форуму Российского движения школьников в «Артеке», который приурочен к 100-летию со дня основания Всесоюзной пионерской организации.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова отметила, что способствование духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей — важная государственная задача, зафиксированная поправками в Конституцию России 2020 года.

«На законодательном и нормативно-правовом уровне появились понятия «рабочие программы воспитания», «календарно-воспитательный план», стали обращать внимание на то, как работают детские организации. Появились новые строки в тех местах, где государство выделяет средства в виде грантов, субсидий на то, чтобы поддержать именно детские общественные организации», — рассказала она.

По словам директора ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александра Кудряшова, площадка форума объединит всех, кто заинтересован в развитии детского движения. Ключевые форматы работы форума — это научно-практическая конференция и образовательная программа, состоящая из тренд-сессий и форсайт-сессий.

«Я думаю, уникальность нашего мероприятия заключается в том, что мы объединили всех, кому небезразлично будущее детских организаций. Все вместе, опираясь на научно-методологическую базу, мы сформируем новую философию воспитания, исходя из лучших традиций, инноваций и интересов нового поколения», — сказал он.

Форум пройдет с 01 по 04 апреля 2022 года. Он объединит ученых, педагогов, общественных деятелей для методологического анализа советского опыта и выработки стратегии развития детского движения.

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