Кабмин Испании разрешил магазинам ограничивать выдачу товаров в одни руки

Правительство Испании внесло изменения в действующее законодательство страны, разрешив магазинам ограничивать выдачу товаров в одни руки, сообщает газета La Vanguardia.

Законодательство прежде запрещало это вне зависимости от ситуации в стране. Подчеркивается, что мера об ограничении покупки определенного количества товаров для одного человека должна быть обоснована и приниматься «соразмерно, когда это необходимо».

« <...>В случае чрезвычайных или форс-мажорных обстоятельств торговые заведения могут временно приостановить действие предусмотренного запрета на ограничение количества товарных позиций, которые может приобрести каждый покупатель. Эти меры <...> будут приниматься <...> чтобы предотвратить нехватку (товаров) и гарантировать доступ потребителей на справедливых условиях», — цитирует издание текст указа кабмина Испании.

Ранее сообщалось, что в магазинах Греции были введены ограничения на продажу ряда товаров.