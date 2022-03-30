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Американка приехала к бойфренду в Британию и погибла, переходя дорогу

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Global Look Press

Жительница США, приехавшая к бойфренду в Англию, с которым познакомилась в приложении для знакомств Tinder, погибла, когда переходила дорогу, пишет Daily Mail.

Селена Мейерс решила навестить своего парня, который живет в Англии, но эта поездка закончилась трагично. Из-за коронавирусных ограничений американка не смогла улететь вовремя, поэтому ей пришлось задержаться у бойфренда, что и привело к роковому стечению обстоятельств.

Переходя дорогу, Селена не заметила машину, которая сбила ее насмерть. Кроме того, отлетев от удара, женщина попала под колеса другого автомобиля, ехавшего по встречной полосе.

Как установило следствие, Мейерс привыкла, что в США правостороннее движение, поэтому неправильно оценила обстановку перед тем, как выйти на дорогу. Один из водителей, сбивших Селену, признался, что увидел ее в самый последний момент.

«Она смотрела вообще в другую сторону. Когда я узнал, что она американка, я понял, почему», — прокомментировал мужчина.

Пока полицейские не предъявили кому-либо обвинения по данному делу. Известно, что Селена не дожила до обратного рейса в США четыре дня.

Ранее другая женщина рассказала, что сбежала со свидания, куда бойфренд пришел со своим звонком для официантов.

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