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Милонов предложил сдавать дипломные работы в электронном виде

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Global Look Press

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил разрешить студентам вузов и других учебных заведений сдавать дипломные работы в электронном виде. Об этом сообщает RT.

По предложению парламентария, сдать работу на цифровых носителях можно будет получающим высшее образование в 2022 году.

Обращение с предложением поддержать инициативу Милонов направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

«Безусловно, в ближайшем будущем проблема дефицита [бумаги] будет решена, однако в настоящее время распечатка документов является достаточно дорогостоящей операцией для частного лица», — уточнил народный избранник.

Также Милонов подчеркнул, что многие студенты, когда готовят к защите дипломов, сталкиваются с необходимостью печати большого числа страниц.

«Если эксперимент окажется успешным, прошу вас внедрить такую практику на постоянной основе», — подчеркивалось в обращении депутата Госдумы.

Ранее в Минобрнауки посоветовали вузам проверить знания студентов после «удаленки».

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