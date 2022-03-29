Депутат ГД Занко примет участие в создании патриотического центра «Авангард»

Заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко вместе с заместителем председателя правительства Ленинградской области Владимиром Цоем осмотрела в Выборге здания двух военных городков, расположенных в исторической части города.

Напомним, на днях Министерство обороны России высказало готовность передать принадлежащее ведомству недвижимое имущество в пользу Ленобласти.

Вопрос о передаче зданий, являющихся объектами культурного наследия, не мог решиться почти 10 лет, за это время они разрушались и пришли в непригодное состояние. Благодаря помощи депутата Занко вопрос удалось решить. Так, в одном здании после реставрации откроют патриотический центр «Авангард», в другом — школу.

«Еще летом губернатор Ленобласти попросил заняться этим вопросом. На протяжении нескольких месяцев мы вели переговоры и предложили такие варианты использования помещений, которые убедили Министерство обороны передать объекты в собственность региона. Хочу поблагодарить за совместную работу руководство Ленинградской области, Министерство обороны и комитет Госдумы по обороне», — сказала Занко.

Депутат отметила, что важно вовлекать в создание центра «Авангард» и школы неравнодушных жителей Ленинградской области, родительское сообщество и общественные организации региона.

«Центр «Авангард» должен стать центром объединения патриотических организаций и молодежи. Благодаря географическому расположению Выборга, мы можем сделать «Авангард» уникальным объектом в масштабе всей страны. Предлагаю рассмотреть возможность обучать здесь детей морскому делу, парусному спорту, создать школу юнг. Таким образом, мы будем воспитывать уважение к великим подвигам Российского флота как прошлого, так и настоящего», — резюмировала Занко.