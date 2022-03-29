Нефролог Козина перечислила симптомы, которые могут говорить о проблемах с почками

В начале весны статистически учащаются случаи заболевания почек: цистит, пиелонефрит. О том, как сохранить здоровье почек, а также о симптомах болезни, рассказала «Газете.Ru» Ольга Козина, врач-нефролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

«Почки – очень важный орган, регулирующий артериальное давление, вырабатывающий эритропоэтин, гормон-стимулятор выработки красных кровяных клеток костным мозгом. По статистике, примерно у 35% людей, страдающих теми или иными болезнями почек, весной происходит обострение заболеваний. Переохлаждение или сезонная простуда, ОРВИ могут стать причиной развития болезни почек, и так как в конце весны все чаще люди выбираются на прогулки за город, то и обострение почечных заболеваний также приходится на этот период», — объяснила эксперт.

В первую очередь, по словам Козиной, при наличии каких-либо симптомов, которые могут говорить о проблемах с почками, стоит незамедлительно обращаться к врачу. О заболевании почек могут говорить следующие симптомы: повышенное давление, помутнение и неприятный запах мочи, наличие в ней крови, частое мочеиспускание, отек лица или ног, боли в пояснице, сухость во рту и также постоянная жажда.

«Для профилактики болезни почек и мочекаменной болезни рекомендуется выпивать 2 литра жидкости в день. Важно помнить, что необходимо заботиться и о своем питании, и уровне витаминов в организме», — говорит врач-нефролог.

Алкоголь, употребление только жирной, или наоборот, низкокалорийной пищи могут привести к негативным последствиям, предупреждает Козина. А дефицит витаминов может запустить воспалительные процессы в организме, что может также негативно сказаться на здоровье почек.

«Стоит обратить внимание и на физическую активность – важно тренировать спинные и поясничные мышцы, а также мышцы брюшной полости. Это необходимо для того, чтобы укрепить и повысить функциональность мочевыделительной системы. А тренировка мышц ног поможет избавиться от отеков в нижней части тела и застоя жидкости в почках», — рассказала медик.

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