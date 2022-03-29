Сахалинский сухогруз сел на мель в Приморье

Сухогруз «Виктор» из Сахалина сел на мель недалеко от берега в Тернейском районе Приморья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра «Южно-Сахалинск».

«Судно село на мель у села Малая Кема, недалеко от берега. Утечки топлива нет, никто не пострадал, экипаж снят и доставлен на берег», — сказал представитель центра.

Он отметил, что на борту не было груза, на судне находится семь тонн топлива. Сухогруз планируют снимать с мели после того, как пройдет циклон, добавил представитель центра.

В середине февраля пролив Босфор временно был закрыт для судоходства из-за поломки грузового судна с углем.

Месяцем ранее там же сломался сухогруз, направляющийся в Румынию, что привело к остановке движения судов в обоих направлениях.