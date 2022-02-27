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#Операция на Украине #Коронавирус
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В Австралии прекратили вещание телеканала Russia Today

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Австралии прекращено вещание телеканала Russia Today, сообщил ТАСС со ссылкой на местного спутникового оператора Foxtel.

Причиной блокировки названа «обеспокоенность по поводу содержания» новостей и телепрограмм об Украине.

«Телеканал был временно отключен на нашей базовой платформе и платформе Flesh, мы не можем сообщить, когда его трансляция будет возобновлена», — отметили в Foxtel.

Посольство РФ в Австралии осудило решение оператора и отметило, что общественное австралийское телевидение SBS прекратило вещание новостей от NTV Moscow и Russia Today, назвав происходящее «проявлениями цензуры», которое «лишает австралийскую общественность» права «свободно получать информацию из различных источников» и делать свои выводы о происходящем.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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