В Австралии прекратили вещание телеканала Russia Today

В Австралии прекращено вещание телеканала Russia Today, сообщил ТАСС со ссылкой на местного спутникового оператора Foxtel.

Причиной блокировки названа «обеспокоенность по поводу содержания» новостей и телепрограмм об Украине.

«Телеканал был временно отключен на нашей базовой платформе и платформе Flesh, мы не можем сообщить, когда его трансляция будет возобновлена», — отметили в Foxtel.

Посольство РФ в Австралии осудило решение оператора и отметило, что общественное австралийское телевидение SBS прекратило вещание новостей от NTV Moscow и Russia Today, назвав происходящее «проявлениями цензуры», которое «лишает австралийскую общественность» права «свободно получать информацию из различных источников» и делать свои выводы о происходящем.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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