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Гинцбург призвал россиян вакцинироваться, несмотря на спад заболеваемости

Гинцбург: заболеваемость COVID-19 падает, но смертность растет

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян вакцинироваться от коронавируса, несмотря на то, что заболеваемость коронавирусной инфекцией падает. Его слова приводит РИА «Новости».

«То, что заболеваемость пошла на спад, еще не говорит, что вирус перестал быть опасным. Есть еще такой показатель как смертность, к сожалению, он растет… Опасность страшная сохраняется, нужно продолжать прививаться», — сказал Гинцбург.

Снижение заболеваемости COVID-19 объясняется тем, что многие зараженные коронавирусом благодаря выработанному в результате вакцинации иммунитету переносят инфекцию на ногах, объяснил специалист. Он подчеркнул, что смертность растет прежде всего среди непривитых.

Ранее директор Центра им. Гамалеи заявил, что российская вакцина «Спутник V» имеет высокую эффективность против «омикрон»-штамма коронавируса.

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Коронавирус 2019-nCoV
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