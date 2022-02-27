В Москве в воскресенье ожидается до +2°C

В столице в воскресенье, 27 февраля, будет облачно с прояснениями, местами ожидается гололедица, воздух прогреется до +2°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура будет колебаться между 0°C и +2°C. Ночь столбики термометров опустятся до минус 4-6 градусов.

Ветер прогнозируется северный, его скорость составит 3-8 м/c. Атмосферное давление будет равняться 761 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в конце февраля и начале марта в столице установится весенняя погода. Первый день марта, отметил он, будет «действительно весенним» — столбики термометров поднимутся до +5°C.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России в этом месяце среднемесячная температура воздуха почти на 5°C превысила норму, что сделало февраль 2022 года одним из десяти самых теплых за последние 74 года.