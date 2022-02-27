В пригороде Киева горит нефтебаза

Администрация Киева обратилась к жителям в связи с пожаром на нефтебазе в городе Васильков, расположенном рядом с украинской столицей. Об этом сообщает ТАСС.

«Внимание - если вы находитесь дома, плотно закройте все окна! В связи с пожаром на нефтебазе в г. Василькове дым и вредные вещества могут разноситься ветром», — предупредили в Telegram-канале мэрии.

Информацию о возгорании на нефтебазе подтвердила в эфире канала «Украина-24» васильковский градоначальник Наталья Баласинович.

Ранее взрыв прогремел на нефтебазе, находящейся в городе Ровеньки, который контролируют власти Луганской народной республики.

До этого в Харьковской области остановили работу Шебелинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Это было сделано по соображениям безопасности, объяснили в в компании «Нафтогаз Украины».