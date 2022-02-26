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Очевидцы сообщили об еще одном взрыве в ЛНР

В городе Ровеньки в ЛНР прогремел второй взрыв

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Еще один взрыв прогремел в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике, сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на очевидцев, пишет ТАСС.

Накануне в городе Ровеньки уже произошел один взрыв. Инцидент, предположительно, случился на нефтебазе.

Ранее в субботу стало известно, что в Харьковской области Украины остановили работу Шебелинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Как сообщили в компании «Нафтогаз Украины», это было сделано по соображениям безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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