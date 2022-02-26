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Для самолетов трех стран ограничили воздушное пространство России

РФ закрыла воздушное пространство для самолетов Чехии, Польши и Болгарии

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РФ в ответ на недружественные действия авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии закрыла свое воздушное пространство. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«С 26 февраля с 15.00 мск для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории России...», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ограничения затрагивают и транзитные полеты через воздушное пространство РФ.

«Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов», — уточнили в Росавиации.

В связи с чем полеты из Болгарии, Польши, а также Чехии в будущем могут быть выполнены лишь по специальному разрешению. Разрешение выдается Росавиацией или Министерством иностранных дел России.

Ранее глава минэкономики Эстонии Таави Аас заявил, что страна закрывает воздушное пространство для российских самолетов.

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